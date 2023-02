‘Mister assist’ Trésor dirigeert leider Genk eind februari al naar ticket voor play-off 1

Wouter Vrancken hield ondanks de matige prestatie in Mechelen vast aan dezelfde basiself. Althans in de eerste tien minuten, diepe spits Arokodare moest al vroeg na een knappe flankverandering met een spierblessure naar de kant.

Nummer zeven van Munoz

Het was op dat moment net 1-0 geworden via Munoz, voor wie de tweede al de goede keer werd. Had de Colombiaan even voordien de eerste Genkse hoekschop net niet kunnen afwerken aan de tweede paal, dan lukte dat na acht minuten wel.

Ook zijn zevende van het seizoen was een typische Munoz-goal, met de neus van een goaltjesdief pikte de rechtsachter de afgeblokte poging van de jarige McKenzie met succes op: 1-0.

© BELGA

Eindelijk Samagoal

Arokodare werd logischerwijze vervangen door Samatta, die vlak voor rust eindelijk voor het eerst na zijn terugkeer ‘Samagoal’ door de Cegeka Arena kon laten rollen. De Tanzaniaan werkte een heerlijke aanval bijzonder beheerst en overhoeks af, het voorbereidend werk van Hrosovsky en Trésor was van minstens even hoge kwaliteit: 2-0. Na zijn belangrijke uitgoal in Union de tweede seizoenstreffer voor Samatta, die hem én een uitgelaten legioen zichtbaar deugd deed.

De leider verdiende de dubbele voorsprong aan de rust, ook al was het tot dan zeker geen gezondheidswandeling geweest tegen een agressief Oostende. De bezoekers verstoorden met hun volgasvoetbal heel hoog de Genkse opbouw, toch was de thuisploeg via enkele snelle uitbraken met voorsprong de gevaarlijkste ploeg. Een weifelende Paintsil wrong de beste mogelijkheid de nek om, na een sublieme pass van Heynen twijfelde hij zo lang dat de open kans vliegen was.

© BELGA

Verlossende 3-0

Aanvoerder Heynen bleef aan de rust binnen maar dat weerhield de leider er niet van om door te duwen. El Khannouss was door het dolle heen, toen hij al na vijf minuten via de rug van McGeehan zijn allereerste goal leek gemaakt te hebben. Leek, want de VAR ontdekte dat Paintsil tijdens de voorbereiding van het doelpunt nipt buitenspel had gestaan.

Uitstel werd geen afstel, nog voor het laatste kwartier werkte de inlopende Paintsil na voorbereidend werk van El Khannouss en ‘mister assist’ Trésor de strakke voorzet tegen de netten. De 3-0 kwam wel geen minuut te vroeg, een aandringend Oostende was even voordien heel dicht bij de aansluitingstreffer geweest. Met een katachtige reflex op een kopbal van Barac had Vandevoordt de thuisploeg voor een nerveus slot behoed.

© BELGA

37 op 42

Zo pakte KRC Genk alsnog vrij makkelijk zijn twaalfde zege in veertien thuiswedstrijden (37 op 42). En is het op zeven wedstrijden van het einde van de reguliere competitie al zeker van een stek in play-off 1. Een Europees ticket komt op die manier wel heel dichtbij en zit zelfs op zak als Antwerp of Union de beker wint.

Bovendien zal de overtuigende 3-0 deugd doen na een 5 op 12, die de achtervolgers even deed dromen van een Genkse terugval. Eén week voor de derby op Stayen is die dreiging weg.