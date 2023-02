Hoe de eeuwige twijfelaar in Dylan van Baarle met een solo de onzekerheid van zich af reed: “Plots moest ik een uurtje minder langer trainen, ik dacht dat het te weinig ging zijn”

Hoe hard Dylan van Baarle met de fiets ook kan rijden, de 30-jarige Nederlander is van nature een twijfelaar. Eentje dat tobt, hoewel hij vorig jaar tweede werd in de Ronde van Vlaanderen én Parijs-Roubaix won. “Pas de laatste kilometer was ik zeker, want toen ik alleen op pad was, wist ik niets: géén bordje, geen tijdsverschil. Dit was best spannend.”