Weer verloren finale voor Andy Murray, verrassende nederlaag voor Iga Swiatek

Het was voor de 27-jarige Medvedev alweer zijn 17e titel op het ATP-circuit, waarvan zijn tweede dit seizoen. Vorige week was hij de beste in Rotterdam.

Bij de 35-jarige Andy Murray stokt de teller voorlopig op 46 stuks. Zijn laatste triomf dateert alweer van in 2019, op de European Open in Antwerpen.

Swiatek gaat in finale verrassend onderuit

‘s Werelds nummer 1 in het vrouwentennis Iga Swiatek heeft zaterdag in de finale van het WTA-toernooi van Dubai (hard/2.788.468 dollar) de wet van de sterkste moeten ondergaan tegen de Tsjechische Barbora Krejcikova (WTA 30). De Poolse kreeg na 1 uur en 32 minuten 6-4 en 6-2 om de oren.

De nog altijd maar 21-jarige Swiatek moet op die manier een kruis maken over haar twaalfde eindzege op het WTA-circuit, terwijl de 27-jarige Krejcikova een zesde WTA-toernooi in het enkelspel aan haar palmares kon toevoegen.

Swiatek stak eerder al drie grandslamtoernooien op zak (2x Roland Garros en 1x US Open). Vorige week pakte ze in Doha haar eerste toernooizege van 2023. Krejcikova werd in 2021 tot eindwinnares gekroond op Roland Garros.