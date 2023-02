Dit is de kleinste carnavalstoet in Limburg

Na drie jaar afwezigheid was het weer zover: de stoet van CV De Mattenstokers kon eindelijk weer eens uittrekken. “Ik ben niet helemaal zeker, maar ik geloof dat de allereerste optocht 43 jaar geleden georganiseerd werd”, meende Jenny Peters, voorzitster van de plaatselijke Samana. “Toen was Guy I zelfverklaarde prins en hij werd rondgereden in een zetel die op het dak van een auto was gemonteerd. Een mini-stoetje zeg maar.”

“Dit jaar hebben we helaas geen prins of prinses gevonden”, verontschuldigde zich Bèke Goossens, Mattenstoker van het eerste uur. “Maar ik ga ervan uit dat dit eenmalig is. Volgend jaar is er beslist weer één. Overigens: ook zonder prins of prinses is er ambiance. Iedereen is blij dat er eindelijk weer een stoet is. Zeker met dit weer.”

Stipt om 14.33 uur nam Goossens zelf aan parochiecentrum Sint-Maartenshof de bonte karavaan op sleeptouw, gevolgd door de praalwagen van Os Greune uit Kanne, de Loerejaegers uit Genoelselderen, de KLJ, de plaatselijke dames van Ferm en de door de jeugd van Genoels geleende wagen van Sjut In uit Kanne. Welgeteld vijf groepen en praalwagens dus, meteen de kleinste carnavalstoet in Limburg.

Anderhalf uur later arriveerde het kleurrijke konvooi terug bij de startplaats, verlost van alle snoep, chips, knuffels en andere prullaria. Daar bakten de Ferm-ladies gratis verse pannenkoeken voor iedereen en volgde als vanouds een knotsgek carnavalsbal. (eva)

© eva

© eva

© eva

© eva

© eva