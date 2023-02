Niemand weet wat zijn bedoeling was: Japanse verdediger scoort een van de meest bizarre owngoals die u ooit zag

In Japan zijn ze er sinds kort ook weer aan begonnen, het voetbalseizoen in de J-League. Op de tweede speeldag speelden Shonan Bellmare en Yokohama FC 2-2 gelijk. Onderweg viel er een knotsgek eigen doelpunt bij de thuisploeg. Takuya Wada trapte de bal van dicht bij de zijlijn feilloos in eigen doel. Wat zijn bedoeling was… Niemand weet het.