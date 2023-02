Eerste uitzege in vijf (!) maanden is een belangrijke: KV Mechelen legt hekkensluiter Seraing over de knie

Eindelijk. Voor het eerst in meer dan vijf maanden heeft KV Mechelen buitenshuis nog eens punten gepakt. In Seraing was het voetbal niet om aan te zien, maar een doelpunt voor rust en eentje erna volstonden voor de belangrijke zege: 0-2.

Dezelfde elf moesten het doen bij KV Mechelen. Verstraete, die in de week wat ziekjes was, moest op de bank beginnen. Opnieuw een onuitgegeven middenveld met Lavalée, Mrabti en Da Cruz dus. Bij Seraing ontbrak de rood geschorste Tshibuabua. Cachbach en Lahssaini verdwenen naar de bank, in hun plaats kwamen Sissoko en Mansoni.

In lijn met de meeste uitwedstrijden startte Malinwa ook in Seraing niet overtuigend. Hairemans rateerde de forty-five van Storm, maar dichter kwamen de Mechelaars niet bij een kans in het openingskwartier. Niet dat Seraing zo gevaarlijk was, maar Les Métallos zorgden wel voor meer overtuiging in de omschakeling via Poaty en Vagner. Het werd vaak warm rond de Mechelse zestien, maar nooit echt heet. De meegereisde KV-supporters zagen met lede ogen aan hoe hun ploeg maar weinig creativiteit aan de dag legde en geen aanspeelmogelijkheden had voorin.

Gevleid

Gelukkig liep er bij Seraing geen echte afwerker rond – spits Marius zit nochtans al aan 7 doelpunten, het meeste van alle spelers op het veld. Tot minuut 35, want dan zag Hairemans zijn vrije trap binnen vallen aan de tweede paal. De onbedoelde 0-1, want gezien de positie van zijn vrije trap – zelf uitgelokt trouwens – was het eerder bedoeld als voorzet. Niemand raakte die bal nog aan, Malinwa gevleid op voorsprong.

Op enkele minuten van rust leek KV die voorsprong alweer te grabbel te gooien. Lepoint verlengde een vrije trap met het hoofd, Mbow hoefde maar binnen te tikken. Gelukkig voor de Kakkers stond Lepoint buitenspel en keurde de VAR de gelijkmaker af.

Bevrijd

Hairemans wilde zijn kunststukje na rust herhalen. Opnieuw een vrije trap vanop rechts, zij het iets scherper. Deze keer wel bewust naar de verste paal gemikt, maar net naast. Het scheelde maar een haar. Met iets daarna een schot van Storm tussen de palen was het aantal Mechelse kansen in de tweede helft al het dubbele van dat van de eerste helft.

De bevrijding kwam er toen de ingevallen Malede in de omschakeling vanop rechts Storm totaal niet kon bereiken, want Opare zat ertussen. Zonder het te beseffen legde de Seraing-verdediger de bal panklaar voor Da Cruz, die de 0-2 binnen ramde.

De wedstrijd verdiende allerminst een schoonheidsprijs, maar het zal Steven Defour en de zijnen een worst wezen. De eerste punten buitenshuis sinds 10 september (!) waren een feit, maar nog belangrijker: de kloof met de degradatieplaatsen is weer wat groter.