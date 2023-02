Leandro Trossard dolt bij Arsenal: wereldgoal afgekeurd door de VAR, bloedmooie assist voor winning goal

Trossard jaste de bal in de 26e minuut enig mooi in de rechterbovenhoek, maar de VAR had een trekfout van Ben White geconstateerd op doelman Danny Ward, waardoor het feestje niet doorging. In de tweede helft was het wel meteen prijs voor de Gunners: Trossard stak subtiel door op Gabriel Martinelli, die het enige doelpunt van de ontmoeting op zijn naam schreef.

Wout Faes maakte de 90 minuten vol bij de Foxes, waar Youri Tielemans na 62 minuten van de bank kwam, en Dennis Praet en Timothy Castagne na respectievelijk 77 en 85 minuten plaats ruimden. Trossard mocht 20 minuten voor tijd gaan rusten.

In de rangschikking van de Engelse hoogste voetbalafdeling bedraagt de kloof tussen Arsenal (57) en het Manchester City van Kevin De Bruyne (52) opnieuw vijf punten. Leicester kampeert op de veertiende positie met 24 eenheden.

© REUTERS

Op hetzelfde tijdstip verloren Everton, Southampton en Nottingham Forrest. Everton, met basisspeler Amadou Onana, werd genekt tegen Aston Villa door Ollie Watkins (63.) en Emiliano Buendia (81.): 0-2. Unai Emery hield Leander Dendoncker op de Villa-bank.

Southampton moest een 1-0 nederlaag toestaan tegen Leeds United. Junior Firpo (77.) diende in de slotfase de genadestoot toe. Romeo Lavia speelde de volledige wedstrijd bij de Saints. West Ham United sloopte Nottingham Forrest in de laatste 20 minuten, met vier goals op amper een kwartier tijd: 4-0. Orel Mangala kreeg geen speelminuten bij de Trees.