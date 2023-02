Sterke Lotte Kopecky verbaasde zichzelf tijdens Omloop het Nieuwsblad: “Het was eigenlijk niet de bedoeling dat ik op de Muur zou gaan”

In de tv-studio van de VRT mocht Lotte Kopecky haar triomf komen uitleggen. “Ik heb mezelf toch wat verbaasd”, stak ze van wal. “Ik voelde me sterk op de klimmetjes, maar eigenlijk was het niet de bedoeling dat ik op de Muur van Geraardsbergen zou gaan. Ik heb trouwens nog nooit een solo gereden dus ik moest wat zoeken hoe ik die laatste kilometers moest indelen.”

SD Worx reed een sterke wedstrijd en leverde zowel de winnares als de nummer 2 af met Kopecky en Lorena Wiebes. “Lorena heeft echt sterk gereden”, was Kopecky lovend voor haar ploegmaat. “Op deze manier staan we er goed voor dit voorjaar. We gaan elkaar nog goed kunnen helpen. De ploeg hangt goed aan elkaar. Het is soms wat geven en nemen. Het gevoel op training zat goed. Dat heb ik niet onder stoelen of banken gestoken binnen de ploeg.”

© BELGA

Kopecky kreeg ook nog een vraag over haar gewicht. Onze landgenote viel afgelopen winter 3,5 kilo af. “Maar ik stond niet te zwaar hoor, er was gewoon nog wat ruimte voor verbetering”, glimlachte ze terwijl ze in de studio een frietje in haar mond stond. “Met ouder worden, gaat afvallen blijkbaar iets makkelijker en het was duidelijk de juiste keuze. Wat ik nog wil winnen dit seizoen? Parijs-Roubaix speelt toch al even in mijn hoofd.”