De Lie start ondanks valpartij, gehavende knie en afhaken van locomotief sowieso in Kuurne: “We gaan morgen gewoon vol voor winst”

Arnaud De Lie (20) sprintte met een bebloede knie alsnog naar een tweede plek in de Omloop Het Nieuwsblad. Een kwalijke val op iets meer dan 50 km van de meet was de oorzaak van die pijnlijke knie, maar De Lie liet er geen twijfel over bestaan dat hij morgen gewoon start in Kuurne-Brussel-Kuurne én met ambitie: “Morgen gaan we gewoon vol voor de winst.”

De rechterknie van Arnaud De Lie ving de val op die hij maakte in de finale van de Omloop Het Nieuwsblad, maar de taaie Ardennees leek er amper wat van te voelen. Hij keerde nog terug voorin, zette de tegenaanval in op de Muur en spurtte nog naar een tweede plek. De bloedvlekken waren in Ninove tot op zijn sokken terug te vinden. “Ach, de huid is wat geraakt, maar meer ook niet”, haalde De Lie de schouders op. “Ik heb niet echt pijn of zo. Het zal zeker geen probleem geven voor morgen. Het was een beetje dom van mij. Ik ging de bocht te snel en te breed in en wou dan afsnijden. Zo viel ik op mijn eentje op een plek waar het een beetje nat is.”

Ondanks die bebloede knie, laat De Lie er geen twijfel over bestaan dat hij morgen opnieuw kan starten. — © Geert Tresignie (GTG)

Nog 15 jaar

Kuurne-Brussel-Kuurne komt dus niet in het gedrang voor De Lie en het liefste van allemaal wil hij er nog één plekje beter doen dan in de Ninove. “Morgen gaan we simpelweg voor winst”, zegt De Lie. “Ik voel me niet echt moe, maar heb wel een goede nachtrust nodig. Ik voelde me supersterk. Je hebt zo van die dagen dat je op de pedalen duwt en denkt, verdorie dit gaat makkelijk en dit was er zo eentje. Ik was er dichtbij en tegelijk ook niet want Van Baarle stak er nog bovenuit. Ach, er komen nog kansen. Ik heb nog 15 jaar te gaan. En je weet wat ze zeggen van de winnaar van de Omloop, die wint nooit de Ronde van Vlaanderen, maar goed die rij ik nog niet.” (lacht)

Vermoedelijk zonder locomotief

Jasper De Buyst ontbreekt morgen vermoedelijk wel in Kuurne. De lead-out van De Lie kwam net als zijn kopman ten val in de Omloop Het Nieuwsblad. Hij moest de strijd staken. “De eerste berichten hebben het over een neusbreuk voor Jasper”, zegt ploegleider Nikolas Maes. “Hij start morgen waarschijnlijk niet. Ze brachten hem over naar het ziekenhuis in Oudenaarde en daar wordt hij verder onderzocht. Pas als we meer zicht op zijn toestand hebben, gaan we bepalen wat dat betekent voor zijn voorjaar en in welke wedstrijden hij kan starten.”