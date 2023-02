Winnen in de gele trui: twee op een rij voor Tourwinnaar Jonas Vingegaard in O Gran Camino na nieuwe aanval bergop

Jonas Vingegaard heeft zaterdag de derde etappe in O Gran Camino (Spa/2.1) gewonnen. Hij soleerde bergop naar de zege voor Ruben Guerreiro en Jumbo-Visma ploegmaat Attila Valter.

Net zoals in de etappe van donderdag speelde de sneeuw z’n rol in deze Spaanse rittenkoers. Toen werd de etappe vroegtijdig stopgezet, zaterdag werd de hoogste beklimming, de Alto de Santa Marina, uit het parcours gehaald wegens de sneeuw en lag de finish drie kilometer lager op de Alto do Castelo dan oorspronkelijk voorzien.

Een kopgroep van 12 tekende voor de vroege vlucht, met Rohan Dennis als grootste naam, maar zij zouden het niet uitzingen tot het eind. De laatste vluchters werden bij de voet van de slotklim gegrepen. Rohan Dennis sleurde daarna nog even op kop voor z’n kopman. Hij werd afgelost door Valter die het pad effende Vingegaard.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Enkel Guerreiro en Herrada konden volgen, maar toen de Hongaar afzwaaide en Vingegaard zelf in de aanval trok, sloeg hij al snel een gaatje. De Tourwinnaar soleerde naar de zege en heeft nu 53 seconden voorsprong in het klassement op de Portugees Guerreiro.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Uitslag:

1. Jonas Vingegaard in 3:19:58

2. Ruben Guerreiro +21”

3. Attila Valter +35”

4. Jesus Herrada +36”

5. Lorenzo Fortunato +40”

Stand:

1. Jonas Vingegaard

2. Ruben Guerreiro +53”

3. Jesus Herrada +1’25”

4. Attila Valter +1’29”

5. Lorenzo Fortunato +1’31”