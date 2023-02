Gewonnen in de UAE Tour met Merlier, in de Faun-Ardèche Classic met Julian Alaphilippe en nog een zesde plaats in de Omloop Het Nieuwsblad met Davide Ballerini. Topdag maar de ereplaats in Ninove verbloemde een magere Omloop niet. “We hebben de hele dag achter de feiten aangereden”, zei ploegleider Wilfried Peeters.