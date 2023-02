Jumbo-Visma klaagt over “kinderachtige” tactiek Lotto Dstny in Omloop: “Die hebben de beste coureur van het moment...”

Jumbo-Visma reed de quasi “perfecte” koers in de Omloop Het Nieuwsblad, met Dylan van Baarle als winnaar. Maar bij de Nederlandse formatie was er ook wat frustratie, over Lotto Dstny.

Geen Wout van Aert, geen probleem dus voor Jumbo-Visma. Meteen raak in de eerste voorjaarsklassieker. Het plan werd perfect uitgevoerd, aldus Tiesj Benoot. Al op meer dan 100 kilometer van de finish werd de koers in handen genomen, met een sterke Jan Tratnik.

“Dit was op de meeting besproken”, aldus Benoot. “Ik ben zelf nog nooit zo dicht bij de executie van een plan gekomen als vandaag. We hadden afgesproken om het daar te proberen en de koers vervolgens niet meer te laten stilvallen. We wilden constant in het offensief rijden en dat is gelukt. Tratnik en Van Hooydonck waren ook sterk, waardoor wij ons rustig in het peloton konden laten meevoeren. Vervolgens was het weer koers en reed Dylan weg.”

De taak van Benoot was om samen met Van Baarle en Laporte mee te zijn na de Molenberg. “Vanaf dan konden we wegrijden en Dylan heeft dat mooi gedaan. De Muur was niet mijn beste klim. Greg (Van Avermaet, red.) stond even scheef en ik zat net achter hem. Maar Laporte was mee. We hebben bewezen dat we met meerdere renners waren die konden winnen. Het is super als je zo kan winnen, want het is moeilijk om het dan nog te doen. Er wilden geen andere ploegen op kop rijden, dus we moeten het doen zonder hulp. Ik ben trots op de ploeg vandaag. De sfeer is ook top. We zitten met mannen die in andere ploegen kopmannen zouden zijn. Maar als we de koers openbreken, dan spaart niemand zich.”

© BELGA

Over die ontbrekende hulp wond Nathan Van Hooydonck zich bijzonder op na de koers.

“Wij waren de enige ploeg die op kop wilde rijden achter de vroege vlucht”, aldus de Belg van Jumbo-Visma. “Daar kan ik met mijn verstand niet bij. Ik snap die mannen van Lotto Dstny niet, die hebben de beste coureur van het moment (Arnaud De Lie, red.). Ze hebben weet ik niet hoe hard getraind en dan gaan we koersen en dan zeggen ze: We gaan alleen rijden als er nog meer komen helpen. Dat vind ik een beetje kinderachtig. Als wij dat niet gedaan hadden, was de vroege vlucht voor de overwinning gaan rijden. Een beetje hulp was wel welkom geweest. Andere ploegen investeren er toch ook in om hier goed te zijn. Als je een kandidaat winnaar hebt als Arnaud De Lie, vind ik dat toch wel raar.”

Jumbo-Visma kreeg na afloop dus gelijk. “We hebben ons er niet nerveus door laten maken. Edoardo (Affini, red.) heeft kei hard op kop gereden en daarna hebben we op de Lange Munte al een keer versneld, waarmee we ons direct in een goede situatie wisten te zetten. Dat was niet van boosheid, dat was het plan. In mijn ogen is het dan een heel mooie beloning dat Dylan zo kon winnen. Als Wout (Van Aert, red.) er nog bij komt, worden we alleen sterker.”