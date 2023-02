Antonio Felix da Costa wint Formule E-race in Kaapstad, Stoffel Vandoorne finisht in de punten

Na een knap inhaalmanoeuvre tijdens de slotfase van de ePrix in Kaapstad wist Antonio Felix da Costa te zegevieren. Pascal Wehrlein, de leider in het kampioenschap, moest opgeven na een crash. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne finishte als zevende in de punten.

Opvallend nieuws was er al tijdens de kwalificatie toen bekend raakte dat Mahrinda en ABT Cupra zich terugtrokken uit de race en dit omwille van veiligheidsredenen. Beide teams maakten zich zorgen over de wagen en kunnen naar eigen zeggen de veiligheid van de rijders niet garanderen.

Tijdens het begin van de race kregen we meteen drama want Pascal Wehrlein, de leider in in het kampioenschap, moest opgeven nadat hij achteraan inreed op Sebastien Buemi. De concurrentie kon dus een goede zaak doen in de strijd om het kampioenschap.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Aan het einde van de race kregen we een spannende strijd tussen Jean-Eric Vergne en Antonio Felix da Costa waarbij die laatste met een zinderend inhaalmanoeuvre de strijd om de overwinning in zijn voordeel besliste.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Door het uitvallen van Pascal Wehrlein doet de concurrentie een mooie zaak in de titelstrijd. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne finishte als zevende in de punten.

Meer F1-nieuws:- Knallende ruzie tussen F1-teambazen Toto Wolff en Christian Horner in beeld gebracht: “Ik weet je te vinden!”- Mercedes maakt zich zorgen over mysterieus snelheidsverlies- “Ook Stoffel Vandoorne staat klaar om Lance Stroll tijdens GP van Bahrein te vervangen”- Kritiek op F1-test in Bahrein: “Er is geen enkele andere sport die dat zou doen!”- Is de nieuwe Ferrari F1-bolide illegaal?: “Concurrentie stapt naar de FIA”- Overzicht: Dit zijn de F1-bolides voor het F1-seizoen 2023 (F1journaal.be)