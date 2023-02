Regisseur Robin Pront en Zonhovense actrice Charlotte Timmers gaan trouwen: “Aanzoek verliep niet zoals gepland”

Robin Pront (37) en Charlotte Timmers (35) gaan trouwen. Dat vertelde de regisseur aan Pedro Elias in ‘OEP Z’N BAKKES’, een populaire podcast over vechtsport. Maar het aanzoek liep niet helemaal zoals verwacht. “Het begon al dat ik die ring mee moest smokkelen uit België en Charlotte is echt de meest curieuze mens ooit”, blikt Pront terug.

De regisseur van de Vlaamse kaskraker ‘Zillion’ verbleef samen met zijn Zonhovense vriendin Charlotte Timmers enige tijd in Thailand. Hoewel hij zich daar vooral wilde focussen op vechtsporten, maakte hij toch even tijd voor een romantisch moment.

Al werd het net iets minder romantisch dan gepland. “Ik was er tien jaar geleden al eens geweest en ik herinnerde mij daar een romantisch strand”, blikt de regisseur terug. “We hebben daar toen al enkele mooie momenten beleefd en ik wilde haar daar graag ten huwelijk vragen.” Toen we daar aankwamen, bleek dat strand helemaal niet meer mooi te zijn. Het lag vol met zwerfafval, bulldozers waren bezig met een hotel aan te leggen...neeje, het was niet dat.”

Dus besloot Pront de vraag de stellen in de buurt van hun eigen hotel. Maar de actrice zei niet ja. “Ze zei dat ze het al wist”, lachtte Pront. “Ze had door dat ik heel zenuwachtig was en dat ik dus de vraag ging stellen. Dat was eigenlijk wel cool.”

Nochtans had ze zijn ring nog niet ontdekt. “Ik heb vanuit België een ring meegenomen en dat was niet gemakkelijk want Charlotte is de meest nieuwsgierige mens ooit. Ze is ook zo lief om mij te helpen met mijn bagage. Maar ik had hem verstopt in het zakje van mijn duikbril omdat ze daar niet snel zal kijken.”

Wanneer het huwelijk zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Pedro Elias, de host van de podcast, voegde zichzelf wel al even toe aan de gastenlijst.