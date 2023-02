Yves Lampaert over anonieme wedstrijd van Soudal - Quick-Step: “Er is nog werk aan de winkel”

Soudal - Quick-Step werkte een eerder anonieme wedstrijd af tijdens de Omloop het Nieuwsblad. Yves Lampaert was dan ook niet tevreden na afloop. “Er is nog werk aan de winkel. Het was niet goed. Op de Muur was alles nog mogelijk, maar ik slipte en moest dan te voet verder. Dat de ploeg anoniem rondreed?”, herhaalde Lampaert de vraag van de interviewer. “Goh, het was natuurlijk ook een deel pech. Tim (Declercq, red.) viel uit. Florian (Sénéchal, red.) ook. Het was onze dag niet. Het is wat het is. Jumbo was sterk vandaag, chapeau.”

Lampaert kreeg ook nog de vraag of er al conclusies getrokken moesten worden na de eerste voorjaarskoers, maar daarvoor vond hij het nog veel te vroeg. “Zoals onze baas altijd zegt: analyses zijn voor na Luik-Bastenaken-Luik.”