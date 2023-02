Amerikaanse politie doet bijzondere waarschuwing: “Pas op voor Koekiemonster”

Inwoners van Santa Cruz, een kustplaats in de Amerikaanse staat Californië, worden geteisterd door een man verkleed als Sesamstraat-personage Koekiemonster. De politie heeft meerdere meldingen ontvangen van mensen die door hem zijn lastiggevallen en waarschuwde de inwoners deze week uit de buurt te blijven van het blauwe monster.

De man zou zich vooral rondom het strand bevinden en heeft het volgens de politie gemunt op kinderen. Hij benadert gezinnen op een vervelende manier en vraagt vervolgens of de kinderen met hem op de foto willen, tegen betaling.

De politie meldt dat de man in het kostuum is geïdentificeerd als Adam Sandler, maar benadrukt dat het niet de beroemde comedy-acteur is, het zou slechts gaan om een naamgenoot.

De verdachte staat bij de autoriteiten bekend om eerdere misdragingen, zoals vulgaire opmerkingen tegen vreemden en lastig gedrag. Daarom raadt de politie aan om uit de buurt te blijven van de verklede man.