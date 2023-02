Britse landbouwers waarschuwen: huidige tekorten slechts “topje van de ijsberg”

Bovenop de tekorten aan sommige groentensoorten dreigt er volgens Britse landbouwers ook een schaarste aan appels en peren te ontstaan in het Verenigd Koninkrijk. De problemen met de voedselvoorziening zijn bovendien slechts “het topje van de ijsberg”, waarschuwde vicevoorzitter Tom Bradshaw van de National Farmers’ Union (NFU) in een interview met Times radio.

De krant The guardian berichtte dat fruitproducenten slechts een derde van de appel- en perenbomen geplant hebben die nodig zijn om de 5.500 hectare grote productieoppervlakte te handhaven. Er zouden elk jaar eigenlijk één miljoen nieuwe bomen gepland moeten worden om het oppervlak te behouden, maar dat zijn er dit jaar slechts 330.000. De belangrijkste oorzaak is “de onhoudbare return van de supermarkten”, klinkt het bij vakorganisatie British Apples & Pears.

“Detailhandelaars doen alles om de kosten tijdens deze crisis zo klein mogelijk te houden”, zo legt Bradshaw uit. Boeren en telers kunnen het zich zo niet veroorloven in toekomstige productie te investeren. “In heel wat serres zouden nu tomaten, pepers, komkommers en aubergines moeten groeien, maar ze staan leeg omdat de telers eenvoudigweg het risico niet kunnen lopen, omdat ze ervan uitgaan dat ze onvoldoende inkomsten krijgen op de markt”.

Kantelpunt

Daarbovenop komen stijgende transport- en energieprijzen en ongunstige weersomstandigheden in belangrijke exportlanden als Spanje en Marokko, stelt Bradshaw vast. Het Verenigd Koninkrijk heeft “een kantelpunt bereikt” en moet zijn voedselproductie opnieuw “in handen nemen”, nu de oorlog in Oekraïne en de klimaatverandering “wereldwijde volatiliteit” veroorzaken, waarschuwde de vicevoorzitter.

Deze week besloot supermarktketen en marktleider Tesco in navolging van Aldi, Asda en Morrisons om beperkingen in te voeren op de aankoop van sommige groentensoorten. Zo kunnen klanten in Tesco nog maximaal drie tomaten, pepers en komkommers kopen, terwijl bijvoorbeeld Asda ook al beperkingen heeft ingevoerd voor sla, broccoli en bloemkool.