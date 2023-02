Verminkt lichaam van model (28) aangetroffen in Hongkong

Abby Choi tijdens een haute couture-show in Parijs in januari van dit jaar. — © Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA

Een dag nadat het verminkte lichaam van het 28-jarige model Abby Choi werd aangetroffen in een huurwoning in Hongkong, heeft de lokale politie drie verdachten gearresteerd.

Abby Choi, die eind vorige maand nog meeliep in een haute couture-modeshow van ontwerper Elie Saab, werd woensdag als vermist opgegeven. Niemand had haar sinds dinsdag nog gezien.

Vrijdagmiddag werd haar uiteengereten lichaam aangetroffen in een huurwoning in het Tai Po-district, in het noorden van Hongkong. Bij de lichaamsdelen werden ook een vleessnijmachine, een elektrische zaag en wat kleding aangetroffen.

Intussen zijn drie verdachten aangehouden, zo meldt de politie zaterdag. Het onderzoek, inclusief het bepalen van de doodsoorzaak, gaat nog door.