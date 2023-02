Dylan van Baarle sprakeloos na zege in Omloop het Nieuwsblad: “Hoe ik wist wanneer ik moest aanvallen? Instinct”

“Ik weet niet wat ik moet zeggen”, zei een gelukkige Dylan van Baarle voor de televisiecamera’s meteen na zijn zege. “We hebben een goede stage met de ploeg achter de rug. Het was een lange winter, met veel trainingen. Maar het was het allemaal waard. De ploegmaats deden fantastisch hun job. Ik kan ze niet genoeg bedanken. Het was het plan om de koers hard te maken. Ik zat een paar keer wat achter, maar je kan natuurlijk niet de hele tijd met zeven vooraan zitten in een kasseikoers. Hoe ik wist wanneer ik moest aanvallen? Instinct. Het team zei dat ik daarop moest vertrouwen. Op een lastige passage zag ik een moment om te gaan.”

Van Baarle won vorig seizoen al Parijs-Roubaix, maar plaatst de zege in de Omloop ook hoog op zijn lijstje. “Roubaix winnen, was natuurlijk fantastisch. Maar deze is ook mooi en staat hoog op mijn lijst.”