Uitgelekte repetitiebeelden veranderen alles: Zweden plots topfavoriet voor Songfestival dankzij oud-winnares Loreen

Het is immers voormalig winnares Loreen (39) die opnieuw haar kans wil wagen, met het nummer Tattoo. De inzending voor Zweden wordt steeds bepaald door Melodifestivalen, zeg maar de Scandinavische versie van Eurosong.

De voorbije dagen werd er al duchtig gerepeteerd in een Zweedse tv-studio, en die beelden zijn openbaar geraakt. Hoewel maar 50 seconden van het nummer te horen zijn, lijken fans in heel Europa wild enthousiast. Op sociale media stellen velen dat Loreen opnieuw een grote kans maakt, na haar winst in 2012 met het nummer Euphoria, een van de grootste songfestivalhits aller tijden. Meteen stegen de kansen bij de bookmakers voor Zweden enorm. Of Loreen echt naar het Songfestival gaat, is pas bekend op 11 maart wanneer de finale plaats heeft in Zweden.

Het lijkt nu al vast te staan dat België niet moet hopen op een finaleplek op zaterdag 13 mei. Because of you van de Antwerpse zanger Gustaph staat bij de bookmakers op een zeer teleurstellende 35e plaats. In totaal zijn er 37 inzendingen.

Ondertussen krijgt het echte Songfestival vorm. Enkele dagen geleden raakte bekend dat de Britse talkshowhost Graham Norton co-presentator zal worden. De Britse overheid maakte zaterdag ook bekend 10 miljoen pond te investeren in het evenement.