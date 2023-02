Net geen sublieme finish, wel belangrijke overwinning: Dimitri Van den Bergh met verve naar 1/8ste finales in Kiel

Dimitri Van den Bergh (PDC 11) heeft zich geplaatst voor de 1/8ste finales van de Baltic Sea Darts Open. ‘The DreamMaker’ was in zijn eerste partij met 6-3 te sterk voor Ritchie Edhouse (PDC 47).

Het is een belangrijk weekend voor Van den Bergh. Momenteel staat hij buiten de top 16 van de Pro Tour Order of Merit, waardoor hij vanaf de vijfde manche van de European Tour kwalificaties zou moeten spelen. Tenzij hij in Kiel goed scoort, bijvoorbeeld. En in die optiek nam hij met verve de eerste horde.

Van den Bergh gooide een gemiddelde van 97.77 op weg naar een 6-3 overwinning. Hij raakte 6 op 13 dubbels, met een 72 als hoogste finish. In de beslissende leg knalde onze landgenoot op een haar na de ‘big fish’ (170) van het bord, maar lukte het uiteindelijk op dubbel 4.

In de 1/8ste finales neemt Van den Bergh het op tegen de winnaar van het duel tussen Luke Humphries (PDC 5) en Daryl Gurney (PDC 26).

Mario Vandenbogaerde (PDC 74) verloor eerder op de dag met 6-1 van man in vorm Ryan Searle (PDC 14). ‘Super Mario’ deed echter een uitstekende zaak door voor het eerste de eerste ronde te overleven op een ‘Eurotour’, na winst tegen Niels Zonneveld.