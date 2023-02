Cruciaal moment nog voor de finale? Topfavoriet Arnaud De Lie gaat tegen de grond in Omloop het Nieuwsblad

Arnaud De Lie heeft in zijn jacht op winst in de Omloop het Nieuwsblad al vroeg een eerste cartouche moeten verschieten. De jonge snaak van Lotto-Dstny ging op ruim 50 kilometer van de finish tegen de vlakte in een bocht. Een slecht moment, zo’n 10 kilometer voor de doortocht op de Molenberg. De Lie kon wel voor die cruciale passage terug aansluiten in het peloton, maar zal deze val hem in de finale zuur opbreken?