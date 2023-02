Dit hebt u al gemist van de Omloop het Nieuwsblad: Jumbo-Visma laat koers ontploffen, Pidcock verliest luitenant en Lefevere ziet tempobeul vallen

De koers nog niet gezien? Geen nood. In dit overzicht bent u in een handomdraai mee alvorens de finale van de Omloop het Nieuwsblad losbreekt.

Jumbo-Visma demarreert en controleert

Jumbo-Visma controleerde al snel de koers, samen met Bora-hansgrohe en Groupama-FDJ. De drie Worldtourteams waakten erover dat de vlucht van de dag maximaal een kleine acht minuten voorsprong bijeen reed. Maar toch pakten ze met een coup uit die het peloton niet had zien aankomen. De gele wespen rond Christophe Laporte pakten met een verrassingsaanval uit op de Kattenberg, de tweede van de twaalf hellingen van de dag. Ze vlogen zo hard de stenen van deze bult in Nederename op dat ze met zes in een selecte kopgroep zaten. In totaal reden er veertien voor het peloton uit. Op de Holleweg halveerden ze met Jan Tratnik en Nathan Van Hooydonck de groep.

Jumbo-Visma pleegde al een kleine coup. Of toch een poging tot. — © BELGA

Goede voelsprieten bij De Lie, niet bij Soudal - Quick-Step

Arnaud De Lie bewees dat hij de koers in al zijn vezels aanvoelt. Hij trok alleen naar de groep van Jumbo-Visma. Het enige probleem is dat de debutant van Lotto-Dstny daar geïsoleerd zat. Wijselijk liet hij de zes rijden met o.a. Van Hooydonck en Tratnik. Maar dat betekende wel dat zijn ploegmaten op de Paddestraat in Velzeke-Ruddershove al vol aan de bak moesten. In de eerste plaats was dat Frederik Frison.

Soudal – Quick-Step was op de Kattenberg niet bij de les, want geen enkele renner was met de zes Jumbo-Visma’s (Van Baarle, Benoot, Van Dijke, Van Hooydonck, Laporte, Tratnik) mee. Uiteindelijk keek de groep van Patrick Lefevere op 93 km van de finish tegen een kloof van 46 seconden aan. Op de kasseien van de Paddenstraat was de kloof al 1’15 seconden. Dan zette Tim ‘El Tractor’ Declercq zich aan het werk. Maar slecht nieuws was dat Tim Declercq in een bocht naar links op 72 km uitgleed samen met Nils Eekhoff. De Omloop het Nieuwsblad was zo goed als over voor de tempobeul van Patrick Lefevere.

Ineos kende al vroeg pech

Ineos-Grenadiers had het manoeuvre van Jumbo-Visma in de gaten en reageerde op de Kattenberg alert met Connor Swift en Magnus Sheffield. Al is de opgave van Ben Turner (gehavend bij een val) na nog geen anderhalf uur een aderlating. De Engelse WorldTour-ploeg mag dan wel over veel power beschikken, dit is een aderlating voor Tom Pidcock. Met Connor Swift had coach Bogaerts eentje in de gevaarlijke tegenaanval. Tweevoudig winnaar Greg Van Avermaet en zijn rechterhand Oliver Naesen speelden op 169 km van de finish trouwens al Michael Schär kwijt. De Zwitser was een van de slachtoffers van een van de eerste valpartijen van deze Omloop Het Nieuwsblad.

Jelle Wallays is sterk bezig in de Omloop. — © BELGA

Vlucht van de dag met sterke Wallays

De vlucht van de dag kreeg al na drie kilometer gestalte. Het was meteen de goede trein die vertrokken was. Drie musketiers gingen op stap. Jelle Wallays (Cofidis) sloot vliegensvlug aan. Na acht kilometer reden Louis Blouwe, Gilles De Wilde, Axel Colman, Adam De Vos, Mathias Norsgaard, Jelle Wallays en Mathis Le Berre voorop. Ondanks een passage van een trein steeg de voorsprong na 37 km naar zes minuten en liep verder op. Danig zelfs dat de kopgroep met 8’15” de stenen van de Lange Munte (93,2 km) passeerde.

Zoek niet naar Durbridge of Scully

Luke Durbridge (Alula-Jayco), Tom Scully (EF Education-EasyPost) en Ken Vermaerke (Team DSM) zullen deze Omloop het Nieuwsblad niet winnen. De Australische ploegmaat van ex-winnaar Zdenek Stybar voelde zich vanochtend ziek. Stybar zelf is tijdig hersteld van een besmetting met Covid-19. De Nieuw-Zeelandse collega van Jens Keukeleire stond met maagproblemen op. Bij Team DSM konden ze nog net op tijd wisselen: Casper van Uden maakte zijn debuut in de Omloop het Nieuwsblad in de plaats van de zieke Amerikaan met Belgische roots, Ken Vermaerke.