Sint-Truiden

Uit documenten die HBVL kon inkijken blijkt dat de Truiense gemeenteraad zich maandag in geheime zitting zal buigen over het feit of hun financieel beheerder Luc Vandijck (57) die preventief geschorst is, deelgenomen heeft aan een teambuildingsactiviteit in de Leuvense Stella Artois Brouwerij. Iets waardoor de man zijn opgelegde voorwaarden schond.