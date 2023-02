Uitslaande brand bij notarissen in Paal: keuken vernield, rookschade in kantoren

De keuken van een notariskantoor op de Diestersteenweg in Paal is volledig uitgebrand. Het vuur werd zaterdagmiddag opgemerkt door een buurman toen het brandalarm in werking trad. Ook in de kantoren van de notarissen is er rookschade.

Zaterdag rond 13 uur sloeg het brandalarm aan van het kantoor waar verschillende notarissen samen een associatie vormen. Een buurman hoorde het alarm loeien, ging kijken en zag de vlammen uit het gebouw komen. De man verwittigde meteen de brandweer. De brandweer van Heusden-Zolder had het vuur snel geblust. Naderhand werd het gebouw nog verlucht. De brand is vermoedelijk ontstaan in de elektriciteitskast.

© ToPa

De keuken is volledig vernield. En in de kantoren is er ook behoorlijk veel rookschade.