Tinne Gilis bereikt halve finales in Washington D.C., Natthakritta Vongtaveelap verstevigt haar leidersplaats in Thailand

© Getty Images via AFP

Tinne Gilis (PSA 13) heeft zich vrijdag in Washington D.C. geplaatst voor de halve finales van het Open On Fire squashtoernooi (PSA Bronze/50.000 dollar).

Het eerste reekshoofd versloeg in de kwartfinales de Engelse Katie Malliff (PSA 58) in drie sets: 11-3, 11-9 en 11-9.

Tinne Gilis speelt zaterdag (19u00) voor een plaats in de finale tegen de Egyptische Farida Mohamed (PSA 16).

Vongtaveelap leidt in Thailand

Met nog achttien holes te spelen heeft de Thaise Natthakritta Vongtaveelap, met een ronde van 64 slagen, een voorsprong van vier slagen bij elkaar gegolfd in de LPGA Thailand (LPGA Tour/1,7 miljoen dollar), die plaatsvindt op de Patthaya Old golfbaan in het Thaise Chonburi.

De 20-jarige Thaise zette met een eagle en zes birdies andermaal een sublieme ronde neer van acht onder par. Vongtaveelap bracht haar totaalscore op 196 slagen, twintig onder par, waarmee ze vier slagen beter doet dan haar landgenote Atthaya Thitikul.

Op laats drie met vijf slagen meer dan Vongtaveelap volgt de Française Céline Boutier.