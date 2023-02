Jules De Sloover stoot door naar finale slopestyle op WK snowboard, Seppe Smits nipt uitgeschakeld

Jules De Sloover (21) heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van de slopestyle op het WK snowboard in het Georgische Bakuriani. De 31-jarige Seppe Smits greep nipt naast de eindstrijd.

Van de twee reeksen plaatste telkens de top acht zich voor de finale, die maandag op het programma staat. Smits, de wereldkampioen slopestyle van 2011 en 2017, werd in de eerste reeks negende met een beste run van 66.78. Het laatste finaleticket was voor de Zweed William Mathisen, met een score van 67.10.

In de tweede reeks liet De Sloover in zijn eerste run 63.53 optekenen, in zijn tweede run bleef hij op 30.53 steken. Dat volstond voor de achtste stek. Joewen Frijns (24.75) moest tevreden zijn met de 22e plaats.

De Japanner Takeru Otsuka kreeg met 81.43 de hoogste notering in de kwalificaties.