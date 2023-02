Vrouw die ‘Backstreet boy’ Nick Carter beschuldigt van seksueel geweld: “Hij wil me intimideren”

Shannon Ruth laat namens haar advocaten weten dat de tegenaangifte alleen maar gebeurde om haar onder druk te zetten de zaak terug in te trekken. “Hij probeert zijn rijkdom en status als beroemdheid te gebruiken om zijn slachtoffers in een slecht daglicht te zetten”, zeggen haar advocaten. Hij laat uitschijnen dat de vrouwen slechts uit zijn op aandacht en publiciteit.”

Carter zegt van zijn kant dat er sprake is van smaad. Naast Shannon is ook een andere vrouw aangeklaagd. Volgens Ruth, die autisme heeft, heeft Carter haar in 2001 gedwongen tot seksuele handelingen. Dat zou gebeurd zijn in de tourbus van de groep. Volgens de vrouw leeft ze al twee decennia met schaamte, frustratie en pijn na wat er toen gebeurd is.

De andere vrouw zegt een jaar eerder door de zanger te zijn verkracht. Beide beschuldigingen berusten volgens de Backstreet Boys-zanger op een leugen, en zijn volgens hem ook niet te bewijzen. Nadat de verhalen naar buiten kwamen, werden diverse lucratieve opdrachten van de Backstreet Boys geschrapt. De andere leden hebben Nick niet laten vallen.