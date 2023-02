William Junior Lecerf is leider af in Ronde van Rwanda, Italiaan wint op Mont Kigali

De zevende etappe van de Ronde van Rwanda is een prooi geworden voor Manuele Tarozzi. De Italiaan was de beste van een uitgebreide kopgroep en kwam solo boven op de pittige slotklim, de Mont Kigali. De jonge Belg William Junior Lecerf kwam als 23ste over de meet en speelde zijn leiderstrui kwijt.

De nieuwe leider in Rwanda is de Eritreeër Henok Mulubrhan, een teamgenoot van Tarozzi bij Green Project-Bardiani CSF. Lecerf is echter nog niet uitgeteld voor eindwinst: in het nieuwe klassement is hij derde op slechts twee seconden van Mulubrhan.

De slotetappe op zondag is slechts 75 kilometer lang, maar wel zeer heuvelachtig met onder meer drie passages op de Muur van Kigali. Een steile kasseihelling die mogelijk ook een sleutelrol zal spelen op het WK van 2025, dat in Rwanda doorgaat. Het peloton passeerde er in het slot van de zevende etappe al, als onderdeel van de langere slotklim naar Mont Kigali.