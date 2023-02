Frans gerecht klasseert onderzoek naar kindermisbruik door kardinaal

Het onderzoek van het Franse gerecht naar kardinaal Jean-Pierre Ricard, in een zaak van seksueel misbruik, is geklasseerd wegens verjaring. Dat meldt France Info en bevestigt het parket van Marseille aan het Franse persagentschap AFP.

De gewezen aartsbisschop van Bordeaux wordt samen met tien (ex-)bisschoppen genoemd in een zaak van seksueel misbruik. De aanklacht dateert van eind de jaren tachtig. De Franse bisschoppenconferentie (CEF) maakte dat in november bekend. In een brief aan de katholieke hiërarchie gaf Ricard toe dat hij zich 35 jaar geleden als priester in Marseille “laakbaar” had gedragen tegenover een veertienjarig meisje. “Mijn gedrag heeft noodzakelijkerwijs ernstige en blijvende gevolgen veroorzaakt bij deze persoon”, schreef de kardinaal, zonder meer uitleg te geven over de feiten.

Een dag later startte het parket van Marseille een vooronderzoek op naar Ricard wegens “seksuele agressie met verzwarende omstandigheden”. Het was de bedoeling om “de exacte aard van de aangegeven feiten en hun datering” na te gaan. Ook het Vaticaan stelde een vooronderzoek in.

De 78-jarige Ricard werd in februari in hechtenis genomen. Hij gaf toe dat hij het meisje, dat in zijn herinnering dertien jaar oud was, gekust, omhelsd en onder haar kleren gestreeld had. “Er was geen sprake van seksuele gemeenschap”, aldus het parket van Marseille. Volgens het slachtoffer gingen die praktijken drie jaar lang door, tot Ricard van parochie veranderde.

Ricard was van 2001 tot 2019 aartsbisschop van Bordeaux. In 2006 werd hij door paus Benedictus XVI tot kardinaal benoemd. Van 2001 tot 2007 zat hij de Franse bisschoppenconferentie voor.