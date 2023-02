Oplichter probeert agent op te lichten: “We brengen het wel even bij je langs”

Een Nederlandse oplichter heeft onlangs geprobeerd om een politieagent op te lichten via een gekend trucje. “Niet slim”, schrijft de politie van Groningen-Noord bij screenshots van het Whatsapp-gesprek, dat eindigde met een grappige onthulling van de agent in kwestie voor de oplichter.

“Ik heb mijn telefoon laten vallen en mijn touchscreen reageert niet meer. Ik gebruik nu een oude mobiele telefoon”, verklaart de oplichter het gebruik van een nieuw nummer. En met “...maar mijn microfoon is kapot”, zorgt hij of zij er in één vlotte beweging ook voor dat hun doelwit niet belt, want de stem van een familielid kunnen ze natuurlijk niet vervalsen.

Daarna volgt de vraag om geld: “Ik heb vandaag eigenlijk twee betalingen moeten overmaken, maar omdat mijn telefoon nu kapot is, kan ik niet bij mijn apps. Als je het voor me kunt overmaken, krijg je het maandag terug”, klinkt het. “Gaat om een rekening van 2500, kun je dat aan? Dan zal ik je gelijk de gegevens doorsturen.”

Bij een geslaagde oplichting betaalt het slachtoffer vervolgens geld op een nieuw rekeningnummer dat hij of zij nooit meer terugziet. In dit geval had de oplichter echter een politieagent proberen te tillen, wat toch niet het beste idee ooit was. “Da’s veel geld. Weet je wat, ik deel het wel met deze vier”, klinkt het sarcastische antwoord dan ook bij een foto van vier lachende agenten. “We brengen het wel ff bij je langs. We kunnen namelijk je telefoon uitpeilen. Tot zo!”