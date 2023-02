© MA / AVV

VIDEO. Hier moet je op letten als je wil bouwen of renoveren: “Het brengt meer op dan je spaargeld”

Ben jij in de (nabije) toekomst van plan om te bouwen of verbouwen. Dan let je best op enkele ontwikkelingen op de bouwmarkt. Dat de prijzen van materialen duurder zijn geworden en de wachttijden hoog oplopen is al wel even bekend, maar daar zit hier en daar toch een verandering in. We zetten alles op een rijtje voor jou.

MA en AVV Vandaag om 03:00