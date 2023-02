Tim Merlier pakt met overmacht zijn tweede ritzege in UAE Tour na massasprint, Remco Evenepoel blijft leider: “En nu snel naar de omloop kijken”

De zesde en voorlaatste etappe van de UAE Tour is een prooi geworden voor Tim Merlier. Hij was in Abu Dhabi de sterkste in een massasprint. Voor de Belgische kampioen is het al zijn tweede ritzege in deze rittenkoers. Remco Evenepoel blijft leider.

Etappe zes van de UAE Tour bracht alweer - voor de laatste keer - een biljartvlakke etappe. Het werd zelfs de rit met het minste aantal hoogtemeters ooit in deze rittenkoers. De renners kregen in Abu Dhabi een traject van 166 kilometer voor de kiezen. Opnieuw een uitgelezen kans voor de sprinters dus.

Edward Planckaert had een heel andere missie: zijn zwarte trui, die hij droeg als leider in het tussensprintklassement, verdedigen. Onze landgenoot trok daarom als eerste ten aanval. Larry Warbasse (AG2R-Citroën) en Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) glipten mee. Planckaert deed ook wat hij moest doen en won beide tussensprints.

Nadien was het slechts een kwestie van tijd voor de drie avonturiers door het peloton bij de lurven werden gegrepen. Het peloton speelde nog een tijdje met de voorsprong, maar op iets minder dan 10 kilometer van de finish was het einde verhaal voor de vluchters. Waaiervorming kwam er ook niet meer, waardoor het dus tot een nieuwe massasprint kwam. Daarin bleek Tim Merlier met overmacht de sterkste: hij had in volle sprint zelfs nog even de tijd om achterom te kijken.

Voor Merlier is het al zijn tweede overwinning in deze UAE Tour, want in de openingsetappe was hij ook al de beste in de sprint. In tegenstelling tot toen stond de concurrentie deze keer helemaal niet op de finishfoto: nummers twee en drie Sam Bennett en Dylan Groenewegen kwamen niet in de buurt.

Wasmachine

“Ik vond het een gevaarlijke aankomst”, reageerde Merlier na afloop. “Ik heb een keer of vier een gebedje gedaan in de hoop dat ik niet zou vallen. Vanaf de laatste vijf kilometer begon het gevaarlijk te worden. We zaten precies in een wasmachine, zo hard gingen we van links naar rechts. Ik ben wel heel blij met deze zege. Ik had ervan gedroomd om met twee zeges en groen naar huis te gaan, maar dat is niet zo evident.”

Remco Evenepoel kende een probleemloze zaterdag en trekt als leider naar de slotrit van zondag. “En nu snel naar de Omloop kijken”, aldus de leider.

