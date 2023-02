René Stockman door Vaticaan ontzet uit bestuurlijke functies als overste van Broeders van Liefde

Stockman (68) zou de congregatie – die hij al sinds 2000 gedurende vier ambtstermijnen leidt – niet goed beheren, is te horen. Hij wordt vervangen door Jos Wouters, de abt-generaal van de norbertijnen. Stockman blijft voorlopig wel officieel generale overste van de Broeders van Liefde, maar volgend jaar zou sowieso een opvolger worden verkozen.

De conservatieve Stockman is in België vooral bekend als een rabiaat tegenstander van euthanasie. Hij is al jarenlang verwikkeld in een conflict met sommige Belgische leden van zijn congregatie, die wel openstaan voor het eventueel toepassen van euthanasie in de psychiatrische instellingen van de Broeders van Liefde.