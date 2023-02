Twee jongeren in levensgevaar, drie anderen lichtgewond bij zwaar verkeersongeval

Bij een zwaar verkeersongeval op de N70 in Lokeren zijn vrijdagnacht twee jongeren levensgevaarlijk gewond geraakt. Drie anderen zijn lichtgewond.

Het ongeval deed zich rond 2.15 uur voor op de Gentsesteenweg, de N70, op het grondgebied van Lokeren. Een wagen, die uit de richting van Gent kwam, raakte er van de weg en belandde in de gracht om uiteindelijk te pletter te slaan tegen een duiker.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Drie mannelijke passagiers die achterin zaten, hadden op eigen kracht het voertuig kunnen verlaten. De mannelijke bestuurder, een twintiger uit de buurt, en een jonge vrouw die naast hem zat op de passagiersstoel, zaten gekneld. De brandweer had heel wat werk om beide slachtoffers te bevrijden. Vooral de bestuurder was er erg aan toe. Hij werd net als de vrouw met levensgevaarlijke verwondingen naar het universitair ziekenhuis in Gent gebracht. Zaterdagvoormiddag waren beiden nog kritiek.

De drie andere gewonde passagiers werden naar het Sint-Blasius ziekenhuis in Dendermonde gebracht. Het parket en een verkeersdeskundige kwamen ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken. Op het eerste gezicht - en gezien de impact - wezen de eerste vaststellingen op overdreven snelheid, waardoor de bestuurder vermoedelijk de controle over het stuur is kwijtgeraakt.

(ies)