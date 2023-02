Wat een slotfase! Sacramento verslaat LA Clippers in op één na meest puntenrijke NBA-wedstrijd ooit

Sacramento en de LA Clippers hebben vrijdag voor spektakel gezorgd in de NBA met de op één na meest puntenrijke match ooit. De Kings trokken in Los Angeles met 175-176 aan het langste eind na twee verlengingen.

Met in totaal 351 punten deed het duel 14 punten beter dan de vorige op één na hoogste score, de 171-166 zege van de San Antonio Spurs in 1982 tegen de Milwaukee Bucks. Enkel de 186-184 overwinning van de Detroit Pistons tegen de Denver Nuggets in 1983 leverde nog meer punten op.

Beide teams rondden in het derde kwart al de kaap van 110 punten. Met nog drie minuten op de klok keken de Kings tegen een achterstand van 11 punten aan. Met een 6-17 inspanning kwamen bezoekers echter alsnog langszij: 153-153 na de reguliere speeltijd. Na de eerste overtime gaf het scorebord 164-164 aan. Malik Monk bracht Sacramento in het slot van de tweede verlenging tot op één punt van de Clippers met een verre driepunter, De’Aaron Fox lukte het beslissende jumpshot met nog 36 seconden te spelen. Monk liet in totaal 45 punten optekenen, Fox 42. Bij de Clippers was Kawhi Leonard goed voor 44 punten.

Dankzij de zege verstevigden de Kings hun derde positie in de Western Conference met 34 zeges en 25 nederlagen. De Clippers (33z-29n) staan op de vijfde stek.

Giannis Antetokounmpo geblesseerd

Verder was Milwaukee met 128-99 te sterk voor Miami. De Bucks (42z-17n), tweede in de Eastern Conference, zagen sterspeler Giannis Antetokounmpo op het einde van het eerste kwart uitvallen met een blessure aan de rechterknie. De Griek was pas hersteld van een polskwetsuur.

Regerend kampioen Golden State, negende in het Westen met 30 zeges en evenveel nederlagen, haalde het met 116-101 van Houston. Klay Thompson (42 ptn) was in het winnende kamp goed voor maar liefst twaalf driepunters, al zijn punten maakte hij vanachter de driepuntlijn.