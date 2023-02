Tom Pidcock krijgt voor start Omloop het Nieuwsblad steun van… zijn hondje: “Het was niet zo leuk om naar het WK veldrijden te kijken”

Verschillende renners doken zaterdagochtend in ’t Kuipje op met hun vriendin/vrouw en in sommige gevallen ook met hun kinderen. Maar het was Tom Pidcock die op dat vlak de show stal in Gent. De jonge Brit had behalve zijn vriendin Bethany immers ook hun hondje Chestnut mee. En dat leverde vertederende beelden op.

“Ik ben meer klaar voor de klassiekers dan de vorige jaren”, vertelde Pidcock voor de start. Hij sloeg zelfs het WK veldrijden over in functie van zijn wegseizoen. Of hij daar geen spijt van had? “Toch wel. Ik vond het niet zo leuk om ernaar te kijken, het was leuk geweest om erbij te zijn. Maar je gaat niet zomaar naar het WK, daarvoor moet je het hele veldritseizoen opbouwen. Ik heb die keuze vroeg gemaakt, en ik ben blij dat ik een goed veldritseizoen heb gereden en ervan heb genoten.” (Lees verder onder de Tweet)

“Mijn belangrijkste doel in dit voorjaar is consistent zijn”, stelt de jonge Brit. “Vorig jaar was ik een paar keer ziek. Ik heb geen specifieke race aangeduid die ik wil winnen. Het is leuk om weer in België te zijn. Iedereen hier in de rij zegt het me ook, dat dit de échte start van het seizoen is. Mijn vorm is goed. Deze wedstrijd is op zich niet ideaal voor mij, vaak komt het tot een sprint met een kleine groep. Maar we zullen zien. Dat de wind op kop staat in de finale, kan de wedstrijd zeker neutraliseren.”

