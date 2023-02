Auto knalt tegen omheining in Riemst: een lichtgewonde

Riemst

Zaterdagvoormiddag is een persoon gewond geraakt bij een ongeval op de Maastrichtersteenweg. Twee auto’s botsten ter hoogte van de drankenhal. Een auto kwam in een veld terecht. De andere tegen de omheining van een huis. Het hekwerk is helemaal vernield. De ambulance kwam ter plaatse om het slachtoffer te verzorgen. De brandweer werd ingeschakeld om de brokstukken van de weg te halen. mm

© 112MeldingenLimburg

