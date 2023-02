Voormalig wielrenner Stig Broeckx (33) is opnieuw meesterknecht. Niet meer in de koers, maar wel van zijn kersverse dochter Isa. Een wonder noemt hij haar. Dat is niet eens gelogen uit de mond van de vader die zes jaar geleden uit de dood opstond. “Mijn ongeval was vreselijk, maar er zat toch ook iets positiefs aan: zonder had ik nooit mijn vrouw leren kennen en mijn dochter gehad.”