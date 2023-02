AAN DE START. Arnaud De Lie: “Een jaar geleden was dit nog een droom”, ex-winnaar Zdenek Stybar: “Ik had vorige week nog corona”

Arnaud De Lie: “Een jaar geleden was dit nog een droom”

“Hoe het is om de nieuwe ster, de hoop van België te zijn? Daar ben ik heel blij mee. Een jaar geleden was dat nog een droom”, stelt Arnaud De Lie, die op zijn 20ste al een een van de grote favorieten is voor winst in de Omloop. “Ik ben enthousiast en gemotiveerd, het voelt goed. Er zijn veel topfavorieten en veel mensen die zeggen dat ik topfavoriet ben, maar ik weet niet wat er vandaag mogelijk is. Het zal belangrijk zijn om goed in positie te blijven. Na de koers zal ik blij zijn als ik op mijn limiet heb gezeten.”

Arnaud De Lie start meteen als favoriet. — © BELGA

Oliver Naesen: “Met of zonder Van Aert en Van der Poel maakt weinig uit voor mij”

“Mijn benen voelen goed, maar ik sta hier stil dus het is pas straks dat ik daar eigenlijk een deftig antwoord op kan geven”, stak Naesen van wal. Vorig jaar eindigde Naesen vierde. Of hij daar opnieuw voor zou tekenen? “Zeker”, antwoordde de Oost-Vlaming. “Top vijf in een koers als de Omloop is fantastisch. Voor mij begint de koers vanaf de Paddenstraat, rond kilometer 120. Op de Molenberg moet je helemaal vooraan zitten. Dat is het kantelpunt. Voordien is het vooral hopen dat je geen tegenslag hebt, daarna spreken de benen. Na de Paddenstraat is het meewind, op de Molenberg is het zijwind. Dat zorgt vaak voor animo.”Naesen wilde overigens niet gezegd hebben dat hij meer kans maakt nu kleppers Wout van Aert en Mathieu van der Poel niet meedoen. “Ik denk eigenlijk niet echt dat het een groot verschil maakt zonder Van Aert en Van der Poel. Het zijn gewoon twee toppers die er niet zijn, maar dat vergroot mijn kans om te winnen niet per se. Als we naar een sprint gaan met 40 man, zal ik twee plaatsen dichter eindigen. Meer niet. Ik ga tevreden zijn als ik een goede koers gereden heb.”

Oliver Naesen zou zeker tevreden zijn met een top vijf-plaats. — © BELGA

Zdenek Stybar had vorige week nog corona: “Ik start als wegkapitein”

Met Zdenek Stybar verschijnt ook de winnaar van 2019 aan de start. Met een nieuw team: hij rijdt nu voor Team Jayco AlUla. “We hebben een jonge ploeg, zeker niet met zoveel ervaring als Soudal – Quick Step. Maar de renners zijn heel sterk. Misschien kennen ze het parcours nog niet zo goed, maar ik hoop dat ik daar mijn rol in kan spelen”, stelt Stybar, die geen zorgeloze voorbereiding kende. “Vorige week testte ik nog positief op corona, dus ik heb wat achterstand. Ik start hier als wegkapitein en dan zie ik onderweg hoe ik me voel.”

Stybar ziet, net zoals veel concurrenten, dat Arnaud De Lie was echt al indrukwekkend, Tom Pidcock heeft in de Algarve al een mooi nummertje opgevoerd in de Algarve. Er zijn ook veel renners die lang op stage zijn geweest.

Stybar start met twijfels aan de Omloop. — © BELGA

Tim Wellens: “Dit is voor onze ploeg een b- of c-koers”

Tim Wellens heeft zijn eerste zege van dit seizoen al beet. Vorige week won hij een rit in de Ruta del Sol. “Het was inderdaad een leuke week”, reageerde hij. “Niet alleen dankzij mijn overwinning, maar ook omdat we met de ploeg vier van de vijf ritten wonnen. Alles is perfect verlopen.” Wellens start voor het eerst aan de Omloop in dienst van een buitenlandse ploeg met Team UAE, toch een aanpassing. “Ik sta hier met een totaal ander gevoel aan de start. Voor Lotto was het openingsweekend het allerbelangrijkste. En terecht. Maar hier niet. De UAE Tour is aan de gang dus dit is een b of c-koers voor onze ploeg. Er is wel veel mogelijk omdat er veel kandidaat-winnaars zijn. We krijgen waarschijnlijk een open koers. Dat er wind op kop staat de laatste 15 kilometer is wel niet ideaal. Allicht zal de koers vanaf 150km beginnen, vanaf de Holleweg. Ook de Molenberg is een cruciaal punt. Iedereen weet dat, iedereen wil daar vooraan zitten.”

Tim Wellens wordt druk gesolliciteerd aan de start. — © BELGA

Jasper Philipsen: “Sta met een leuk gevoel aan de start”

Jasper Philipsen start vandaag zijn eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. “Ik sta met een leuk gevoel aan de start. Ik denk dat Kuurne morgen mij beter moet liggen, vandaag zal het sowieso een lastige wedstrijd zijn. Dat de wind op kop zal staan vanaf de Bosberg is ook absoluut in mijn voordeel. Ik denk niet dat er iemand al zo sterk zal zijn als Wout van Aert vorig jaar en solo kan aankomen. Die drie passages op de Haaghoek worden cruciaal, net zoals de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg. We starten zonder absolute kopman, maar hebben in de breedte een heel sterke ploeg.

Philipsen kijkt uit naar zijn eerste koersdag van 2023. — © BELGA

Jasper Stuyven: “Altijd leuk om hier te staan”

Jasper Stuyven won de Omloop Het Nieuwsblad in 2020, net voor corona wereldwijd uitbrak. “Het is altijd leuk om hier te staan. Het is mijn eerste wedstrijd, net zoals bij andere renners is het onwetendheid troef en is het afwachten. De Bosberg kan straks bepalend zijn maar de koerssituatie zal het wel bepalen.”

Greg Van Avermaet: “Ik teken voor een podiumplaats”

Tweevoudig winnaar Greg Van Avermaet had er bij de start duidelijk zin in. “Dit is echt een koers die de meeste mensen aanspreekt, ook de renners. Je staat vaak alleen aan de start, maar nu is er een massa volk. Dat geeft een heel ander gevoel”, vertelde de tweevoudige winnaar. “Ik ben vrij goed, we zullen zien wat dat geeft in de koers. Normaal moet het parcours mij liggen. In het verleden heb ik al bewezen dat ik meestal op het juiste moment vooraan kan komen, dat is het recept om niet te gestresseerd te zijn en valpartijen te vermijden. Voor een podiumplaats, zoals vorig jaar, teken ik. Ik denk dat ik niet meer mag ambiëren als je ziet welke concurrentie er hier weer aan de start staat. Ik wil hiervan genieten.”

Van Avermaet mikt op het podium. — © BELGA

Philippe Gilbert: “Denk dat wind een grote rol zal spelen”

Ook tweevoudig winnaar Philippe Gilbert, net met wielerpensioen, was aanwezig in ’t Kuipke. “Ik denk dat de wind een grote rol zal spelen, zoals altijd in deze finale”, voorspelt Phil. “Misschien wordt het dan toch een sprint met een selecte groep. Ik hoop op winst van Arnaud De Lie. Dan ben ik blij.”

Mike Teunissen: “Het zal wennen worden om tegen Jumbo-Visma te lopen”

“Biniam Girmay is er niet bij, dus dat biedt wat kansen voor de andere jongens. Voor mij is er vandaag een kans, maar het is moeilijk in te schatten hoe we staan tegenover de concurrentie”, vertelt Mike Teunissen, die zijn eerste klassieker rijdt voor zijn nieuwe ploeg. “Hugo Page was al goed, de Belgen zoals Laurenz Rex zijn dat ook. Ik denk dat we een heel goede ploeg hebben zonder echte favorieten, maar gewoon jongens die erin kunnen vliegen. Dat ik nu niet meer voor Jumbo-Visma rijd? Ik vrees dat het net zo nerveus zal zijn, dus op zich maakt het niet zo veel uit. Het is wel wennen om nu tegen die jongens te rijden. De Molenberg is terug en zal weer een sleutelpunt zijn.”