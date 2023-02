Dit is het Limburgse lief van cd&v-voorzitter Sammy Mahdi

Al meer dan een jaar hoor je in cd&v-kringen dat Nawal Farih en Sammy Mahdi een koppel zijn. Maar dat is altijd afgedaan als “we zijn goede vrienden”. Farih is als Kamerlid gespecialiseerd in volksgezondheid, ze woont in Genk en was bij de vorige verkiezingen het antwoord van cd&v op haar buurmeisjes Zuhal Demir (N-VA) en Meryame Kitir (Vooruit). Farih (34) is naast Kamerlid ook Genks gemeenteraadslid, en deed haar intrede in de politiek als privésecretaris van Jo Vandeurzen.

Mahdi had de laatste maanden al een paar keer in interviews te kennen gegeven dat hij al een tijdje een vriendin had. De “vriendschappelijk” relatie tussen Nawal Farih en Sammy Mahdi werd in Limburgse cd&v-kringen met argusogen gevolgd, zeker omdat dit invloed kan hebben op de invulling van de Kamerlijst. De vraag is wie die zal trekken: ex-minister Wouter Beke of Nawal Farih. Als de partij de kaart van de vernieuwing zou trekken, dan zou ze bij Farih uitkomen. Maar ex-minister Beke heeft de laatste maanden duidelijk zijn rentree gemaakt in het parlement. Hem aan de kant schuiven zou niet stroken met de waarden van een christendemocratische partij. Cd&v kan dit soort verhalen trouwens missen als kiespijn. Eens de verkiezingen voorbij, maakt dat lijsttrekkerschap niet zoveel meer uit. Maar als de dramatische peilingen zich in realiteit vertalen zou cd&v mogelijk zelfs verschrompelen tot een partij met één Limburgse zetel in de Kamer. Die eerste plaats is dus misschien zelfs de enige en daarom cruciaal. Nu Sammy Mahdi en Nawal Farih openlijk voor hun relatie uitkomen, is kans dat die naar Wouter Beke groter dan ooit. Want een voorzitter kan moeilijk zijn partner bevoordelen. Zowel Farih als Beke gaven de laatste tijd de indruk niet meer wakker te liggen van die strijd. Omdat het blijkbaar al is uitgemaakt naar wie die plaats zal gaan. We gokken op Beke. Vraag is waar het koppel zal wonen. Mahdi woont in Vilvoorde, Nawal Farih in Genk. Als Nawal Farih vertrekt uit Genk, schudt dat de kaarten in Limburg door elkaar.