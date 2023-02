Dodelijk slachtoffer in superette Nil-Market in Houthalen, één arrestatie voor verhoor

Politie Carma en het parket van Limburg voeren een onderzoek naar een dodelijk incident in superette Nil-Market aan Herebaan-Oost in Houthalen. Daar werd in de nacht van vrijdag op zaterdag iemand gedood. Volgens de eerste berichten werd het slachtoffer neergestoken, maar dat nieuws is nog niet bevestigd. Er werd ook iemand gearresteerd voor verhoor. Een onderzoeksrechter werd aangesteld.