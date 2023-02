Huis verwoest na uitslaande dakbrand in Maaseik

Het pand is gelegen op het kruispunt van de Heirweg en de Pieter Breughelstraat. “Rond middernacht kregen we een oproep van een uitslaande woningbrand”, vertelt kapitein Karel Van Severen van de brandweer Maaseik. “Bij aankomst sloegen de vlammen door het dak. Er was niemand thuis omdat het huis werd gerenoveerd. Het is eigendom van een Nederlands gezin. We zetten een ladderwagen in en ook vanaf de begane grond geblust. Na 30 minuten hadden we het vuur onder controle. Omdat het pand deel uitmaakt van een half open kavel was onze eerste zorg het aanpalende pand te vrijwaren. Daarin zijn we geslaagd. De bewoners van het aanpalende pand waren wel thuis. Hoe het vuur onder het dak kon ontstaan, is een raadsel. De precieze oorzaak achterhalen, kunnen we nu nog niet. Omdat door de brand de volledige dakstructuur is aangetast, besloten we de resterende pannen ook van het dak te halen. Met een warmtecamera voerden we inspecties uit om opflakkeringen uit te sluiten. We gaan over het dak een doek leggen om het gebouw tegen mogelijke regen te beschermen.”

Waterschade

De politie van de zone Maasland kwam ter plaatse voor de vaststellingen en sloot uit veiligheid de Heirweg en de Pieter Breughelstraat voor alle verkeer af. In de loop van de nacht konden de eigenaars van het vernielde pand ook op de hoogte gebracht worden. Het pand heeft bij het blussen van de vuurhaard binnen veel waterschade opgelopen.