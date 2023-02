Thomas Pieters kent een dramatisch debuut op LIV Golf Tour

Het debuut van Thomas Pieters op de LIV Golf Tour en het Mayakobe toernooi was helemaal geen hoogvlieger. Sterker nog, met 76 slagen (+5) tekende Pieters op de baan van El Camaleón Golf voor zijn zwakste rondescore van 2023. De 31-jarige Antwerpenaar staat pas gedeeld 43ste van het maar 48-koppige deelnemersveld. De individuele leiding in het Mexicaanse Playa del Carmen is in handen van de Amerikaan Jason Kokrak en de Engelsman Paul Casey met -6.

Startend van hole 5 putte de in korte broek spelende Thomas Pieters op hole 8 zijn eerste birdie als nieuwste lid van het controversiële LIV Golf Tour. Zijn eerste bogey moest de 31-jarige Antwerpenaar incasseren op hole 11, een korte par 4 van 329 meter. Ook zijn volgende hole tekende Pieters voor een bogey en viel hij terug naar de 28ste stek van de maar 48 deelnemers. Juist voor halfweg zijn ronde, op hole 13, was er een korte opflakkering voor de tweede Belgische Ryder Cup speler ooit met zijn tweede birdie van de dag. Daarna gleed Pieters met vier opeenvolgende bogeys - op hole 14, 15, 16 en 17 - verder af naar de onderste regionen van de rangschikking. Aan de lijdensweg kwam nog geen einde. Op zijn 16de hole, hole 2 van de baan, ging Pieters helemaal de mist in en was een double bogey het gevolg. Pieters kon nog met een goed gevoel eindigen door zijn twee laatste holes een birdie te scoren. Finaal rondde de Belgische nummer een in het golfen zijn debuutronde op de LIV Golf Tour in 76 slagen, ofte plus vijf.

© AP

Team

In de teamcompetitie waar Pieters voor de “Rangegoats” uitkomt, werd zijn score geschrapt. Zijn drie andere ploegmaats Bubba Watson (+1), Talor Gooch (-4) en Harold Varner III (+3) deden beter dan onze landgenoot. De “Rangegoats” staan als zevende (par) juist onder de helft van de twaalf ploegen tellende rangschikking. De “Crushers” nemen de leiding voor hun rekening met - 10.

Vandaag om 19u30 Belgische tijd start de tweede ronde van het openingstoernooi van de LIV Golf Tour in Mayakoba.