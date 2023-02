Mbaye Leye sakkert na opnieuw geen zege voor Zulte Waregem: “Eerste helft was ontoelaatbaar”

De neutrale kijker genoot met volle teugen. Zes goals, een heerlijke derbysfeer en 90 minuten lang spanning ten top. Toch bleef de gemiddelde Essevee-fan na afloop met een kater achter: “Op mentaliteit kunnen we nog een derde keer gelijkmaken maar uiteindelijk is het toch weer hetzelfde liedje”, sakkerde Mbaye Leye na afloop. De levensbelangrijke zege bleef voor de derde week op rij uit. De klok tikt meer dan ooit in het nadeel van Zulte Waregem.

De thuisfans hadden kosten noch moeite gespaard om alvast in de tribunes de derby tegen de buren uit Kortrijk in hun voordeel te beslechten. Een immense tifo zorgde voor een uitstekende start van een knotsgekke voetbalavond: “Dit is een echte derby. We wisten wat dit hier betekent”, bevestigde Mbaye Leye het belang van dit burenduel.

Heerlijke knal Selemani

Het was evenwel niet zomaar een derby. Zulte Waregem had na een matige twee op zes nood aan een zege. Eentje waardoor de kloof met Eupen gedicht kon worden en het verschil met Kortrijk herleid zou worden tot één punt. Het plan van Leye kon evenwel al snel in de prullenmand. De bezoekers kwamen veel scherper aan de aftrap en al gauw kwam de lokale defensie in ademnood.

Zulte Waregem slikte dan ook al vlug een eerste tegengoal nadat Lopez pijnlijk op een hoopje werd gespeeld door Kadri. Toch stond het iets na het half uur alweer gelijk: Gano verlengde een vrije trap van diezelfde Lopez en Ciranni knalde de 1-1 tegen de netten. De sfeertribune ontplofte. Toch volgde voor de lokale fans met de rust in zicht een tweede domper: Selemani bracht Kortrijk met een fabelachtige vrije trap opnieuw op voorsprong.

© BELGA

Leye kon die goal wellicht niet zo appreciëren. Net zoals hij de eerste 45 minuten van zijn team allesbehalve kon pruimen: “Onze eerste helft was ontoelaatbaar, wat we toen brachten was werkelijk ondermaats”, wond de Essevee-coach er achteraf geen doekjes om. “Dat heb ik mijn spelers onder de rust ook gezegd. Als je durft te voetballen, krijg je wel kansen, dat zag je ook na rust.”

Het was in die tweede helft plots zeker niet allemaal veel beter. Defensief bleef Zulte Waregem krasselen. Lopez werd niet toevallig voortijdig uit zijn lijden verlost. Anderzijds toonde Essevee nog maar eens mentale veerkracht. Nadat Ndour op aangeven van Vossen er 2-2 van maakte, sloeg Avenatti in het slotkwartier evenwel ook nog toe.

Boeken dicht, dachten ze bij Kortrijk maar dat was buiten de ‘Boeren uit Waregem’ gerekend. Aan de boorden van de Gaverbeek durft het al eens te spoken en ook nu was het prijs: Gano liet een eerste kans nog onbenut maar bij een tweede gelegenheid was het wel raak. 3-3 en nu kolkte de hele Elindus Arena.

© BELGA

Een half wonder verricht

Dit Essevee kan charmeren maar vergeet telkens weer te oogsten. “In de periodes dat we domineren, slikken we telkens een goal. Dat is frustrerend”, zuchtte Leye die alweer een dolle rit beleefde op de rollercoaster Zulte Waregem genaamd. “Op mentaliteit kunnen we nog een derde keer gelijkmaken maar uiteindelijk is het toch weer het zelfde liedje.”

Er resten Zulte Waregem nog zeven duels maar als de fiere fans van Essevee volgend jaar nog willen proeven van eersteklassevoetbal zal Leye zijn team de komende weken wel telkens messcherp aan de aftrap moeten brengen. De defensieve blunders moeten er ook dringend uit. Dan toch maar weer eens starten met Willen aan de aftrap?

Als Eupen en Kortrijk niet plots een topreeks neerzetten, is er misschien nog iets mogelijk. Zeker als Tambedou en Vormer alsnog fit zouden raken voor die ultieme laatste rechte lijn. Hoop doet leven, ook al is Essevee geen stap dichter bij het behoud gekomen maar na deze knotsgekke partij is het al een half wonder dat het team van Leye niet definitief KO tegen het canvas ligt.