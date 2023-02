Spijtoptant Panzeri praat en noemt bedragen in onderzoek naar Qatargate: minstens 2,6 miljoen euro ontvangen

Pier Antonio Panzeri (67) heeft toegezegd alles wat hij weet op te biechten over de corruptieaffaire van het Europees Parlement in ruil voor een beperkte straf. Le Soir, Knack en La Repubblica hebben de hand kunnen leggen op verslagen van het getuigenverhoor van Panzeri op 2 en 13 februari en op andere documenten uit het onderzoeksdossier. Panzeri brengt daarin belastende informatie en noemt bedragen die ontvangen zouden zijn.

In zijn recente verhoren heeft Panzeri toegegeven dat hij – samen met zijn vermoedelijke rechterhand Francesco Giorgi – minstens 2,6 miljoen euro heeft ontvangen van de drie genoemde landen: Marokko, Qatar en Mauritanië. Het overgrote deel van dat geld werd cash uitbetaald. Een deel van dat bedrag werd volgens de spijtoptant tussen 2018 en 2022 verdeeld onder Europarlementsleden en parlementaire medewerkers. Qatar was volgens hem de grootste ‘klant’ van de organisatie, die hij naar eigen zeggen leidde. Marokko zou minstens 180.000 euro cash hebben overgemaakt (plus geschenken en reizen) en Mauritanië 200.000 euro aan de ‘vennoten’ Panzeri-Giorgi.

Panzeri uit zware beschuldigingen aan het adres van de Belg Marc Tarabella, die hij al had ‘aangeklaagd’ tijdens zijn eerste verhoor na zijn arrestatie. Volgens Le Soir zou Tarabella tegen het einde van de legislatuur, in 2024, in totaal 250.000 euro moeten hebben ontvangen. Maar hij is evenmin mals voor Europarlementsleden Andrea Cozzolino, Eva Kaili en Lara Comi. De naam van die laatste, een Europarlementslid van de Italiaanse partij Forza Italia, verschijnt voor het eerst in dit dossier. Ze werd niet verkozen in 2019, maar verving in november 2022 Silvio Berlusconi. Ze ontkent alle beschuldigingen.

De bekentenissen moeten met omzichtigheid gelezen worden. Ze kunnen tegengesproken worden door nieuwe onderzoeksdaden en door de verhoren van andere beklaagden. Ze kunnen zelfs tegengesproken worden door nieuwe uitspraken van Panzeri tijdens volgende verhoren. De advocaten van Eva Kaili en Marc Tarabella hebben al een confrontatie tussen hun cliënten en de spijtoptant geëist.