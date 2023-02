300.000 werknemers die vakantiedagen dreigden te verliezen, kunnen opgelucht ademhalen

Er is een oplossing voor de honderdduizenden werknemers die door de coronawerkloosheid in 2022 vakantiedagen of vakantiegeld dreigden te verliezen. Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) kondigt aan dat die dagen werkloosheid toch zullen gelden als gelijkgestelde periode voor het recht op vakantie.

In de eerste helft van 2022 konden bedrijven nog een beroep doen op dat systeem van coronawerkloosheid. Maar die dagen werkloosheid golden toen niet als gelijkgestelde periode voor het recht op vakantie, in tegenstelling tot in 2020 en 2021. Gevolg: de dagen coronawerkloosheid van 2022 tellen niet mee voor de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld voor dit jaar. Het ACV becijferde dat hierdoor meer dan 300.000 werknemers dit jaar vakantiegeld en vakantiedagen zullen verliezen. Het ABVV ging zelfs uit van 400.000 werknemers.

Om werkgevers en uitbetalingsfondsen te helpen, heeft de regering ook beslist dat de sociale en fiscale inkomsten worden teruggestort. Ze dekken wel niet de volledige kost, maar daar wordt aan gewerkt, zegt het kabinet Dermagne. (blg)