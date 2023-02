Twintiger uit Lommel opgepakt voor ontvoering en foltering Nederlander (37) die op straat in Poppel werd aangetroffen

In het Kempense Poppel (Ravels) is donderdagmiddag een zwaar toegetakelde Nederlander aangetroffen. Hij was ontvoerd en gefolterd na een conflict in het drugsmilieu. Een twintiger uit Lommel werd opgepakt als verdachte.

Het slachtoffer, een 37-jarige man uit de regio Nijmegen, werd donderdag in de loop van de namiddag aangetroffen in Poppel (Ravels). De man was volgens verschillende bronnen erg zwaar toegetakeld, hij was minstens een deel van een vinger kwijt maar was nog wel bij bewustzijn. “De man bleek het slachtoffer van een ontvoering en foltering in het drugsmilieu”, bevestigt het Antwerps parket. De man kon vrijdag verhoord worden, het is niet geweten of hij een verklaring afgelegd heeft.

De dertiger zou in Nederland ontvoerd zijn en werd een tijd vastgehouden. Het is niet duidelijk of hij zelf kon ontsnappen en naar Poppel vluchtte of dat hij door zijn ontvoerders in het grensdorp achtergelaten werd. De ontvoering zou kaderen in een conflict in het Nederlandse drugsmilieu en zou begonnen zijn in Eindhoven. Daar werd woensdagavond vlak bij het Van der Valk-hotel een achtergelaten bestelwagen aangetroffen die aan de ontvoering gelinkt wordt. De politie was er woensdag uren in de weer met een uitvoerig sporenonderzoek.

In de loop van vrijdag werd in Lommel een jonge twintiger opgepakt als verdachte van betrokkenheid bij de ontvoering. De Lommelaar werd vrijdagochtend van zijn bed gelicht door de FGP van Hasselt. De politie van Lommel bood bijstand. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en is aangehouden, bevestigt het parket.