Duizenden gedetineerden in El Salvador naar “grootste gevangenis op continent” gebracht

In El Salvador, een land in Centraal-Amerika, zijn vrijdag de eerste 2.000 gedetineerden overgebracht naar een nieuwe gevangenis. Dat complex moet 40.000 gevangenen gaan herbergen en de Salvadoraanse president Nayib Bukele helpen bij zijn “oorlog tegen de misdaad”. Bukele spreekt van de grootste gevangenis in zowel Noord- als Zuid-Amerika.

Op beelden die Bukele op Twitter deelt, zijn honderden mannen op blote voeten te zien die met bussen naar het nieuwe cellencomplex bij Tecoluca worden gebracht. “Wij elimineren de kanker uit de samenleving”, schrijft de minister van Veiligheid, Gustavo Villatoro, bij de videomontage.

Het cellencomplex bestaat uit acht betonnen gebouwen met elk 32 cellen die een oppervlakte van honderd vierkante meter hebben. Volgens de autoriteiten is er plek voor meer dan honderd gevangenen per cel. In iedere cel bevinden zich twee gootstenen en twee toiletten en tachtig slaapplaatsen in de vorm van stapelbedden.

Bijna een jaar geleden riep Bukele de noodtoestand uit in een poging het bendegeweld in te dammen. Sindsdien zijn meer dan 64.000 mogelijke bendeleden opgepakt. Een arrestatiebevel is daar niet langer voor nodig en arrestanten hebben niet automatisch recht op een advocaat.

Bukele’s draconische aanpak wordt bekritiseerd door mensenrechtenorganisaties en de Verenigde Naties. Salvadoraanse media maken regelmatig gewag van willekeurige aanhoudingen. In eigen land is Bukele onder de 6,8 miljoen inwoners nog onverminderd populair.

© via REUTERS

