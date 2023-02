“He’s Vanz-here. Welcome to New York!”, postte New York Red Bulls vorige zondag triomfantelijk. Uw krant nestelde zich in zijn spoor. Exclusief: Dante Vanzeir goes USA, over volle valiezen, zijn grote neus, Bambi, maar ook waarom het einde bij Union hem nog altijd in het hart treft. “Dit is niet natrappen, wel mijn kant van het verhaal…”